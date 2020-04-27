Трамп обещает «сенсационный» взлет экономики США уже в этом году

Президент США Дональд Трамп, несмотря на гигантский ущерб, причиненный пандемией коронавируса, обещал стремительное восстановление экономики США уже в 2020 году. Прирост ВВП в третьем и, особенно, в четвертом квартале будет «сенсационным», - заявил он на пресс-конференции в Белом доме, сообщает Deutsche Welle.

По словам Трампа, следующий год также будет «феноменальным» в плане экономики. Президент вновь призвал к «скорейшему, но безопасному» возобновлению экономической деятельности в стране. В этой связи Трамп обещал уже в ближайшие дни масштабно расширить тестирование населения на коронавирус.

Всего несколькими часами ранее советник Трампа по экономике Кевин Хассетт в интервью телеканалу CNBC заявил, что во втором квартале 2020 года американцам следует готовиться к обвалу американской экономики на 20-30 процентов - самому масштабному со времен Великой депрессии столетней давности.

По прогнозам Хассетта, в мае уровень безработицы в США может достичь 16-17 процентов. Только в феврале безработица в стране составляла 3,5 процента — это самый низкий показатель за многие десятилетия. На фоне пандемии коронавируса работу в США потеряли уже более 26 миллионов человек.