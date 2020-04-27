Мрачный 2020-й год: За коронавирусом идут потоп, засуха и голод

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Следом за пандемией коронавируса в мире 2020 год обещает нагревающейся планете пожары, потоп, неурожай и, как следствие, голод. Природные катаклизмы угрожают голодом бедным странам и серьезными проблемами Европе и США, предупреждают метеорологи и международные организации, пишет BBC. Мировой океан нагрет как никогда, в Европе и Америке набирает обороты засуха. В бедных странах намечается крупнейший гуманитарный кризис столетия, по определению ООН. А богатым грозят наводнения, неурожай и выдающийся сезон ураганов.

Отмечается, что в любой другой ситуации мир не без труда, но справился бы с климатическим происшествием. Однако сейчас все ресурсы брошены на борьбу с Covid-19. У врачей и спасателей нет свободных рук, а в бюджетах нет лишних денег. Фермеры, бизнес и транспорт погружены в искусственную кому карантина. И если на время пандемии коронавируса вдруг придется разрушительный смерч или ливень с градом в дни жатвы, ситуация рискует выйти из-под контроля. Согласно данным крупнейшей в мире базы данных о климате Земли американского National Centers for Environmental Information (NCEI), в марте 2020 года планета рекордно нагрелась: лишь единожды за все время наблюдений с 1880 года температура отклонялась сильнее от средней. Мировой океан в марте был на 0.8 градуса теплее среднего для этого месяца значения. А чем теплее океан, тем мощнее образующиеся в нем ураганы. К тому же, над перегретыми морями льет активнее, чем над прохладной сушей, что лишает континенты дождя и вызывает засуху. Повышение температуры в западной части Индийского океана чревато засушливым летом и лесными пожарами в Австралии, а потепление вод северной Атлантики грозит высушить и спалить леса бассейна Амазонки. Уровень водохранилищ на Украине и в Румынии упал до критической отметки. Половина сельскохозяйственных земель Франции высохла до такой степени, что фермеры бьют тревогу. Засуха поразила не только Европу. Аргентинские пампасы и американские прерии тоже обезвожены. В США по местной пятибалльной шкале засуха второй страшной степени уже наблюдается в Техасе, Калифорнии и Орегоне.

Пандемия порушила логистику мирового продовольственного рынка: на складах и в портах не хватает здоровых работников, грузовики простаивают без водителей. Ни самолета, ни контейнера не найти. Перевозки резко сократились. А урожай тем временем гниет на полях, поскольку сельское хозяйство - один из главных нанимателей трудовых мигрантов. Однако из-за карантина сборщики кофе не могут добраться до плантаций в Латинской Америке, марокканцев не пускают в Испанию собирать клубнику, а румыны и болгары не спешат в Британию и Германию. «Засуха, вирус и голод одновременно - перебор даже для посредственного фильма-катастрофы. Но сценарий 2020 года написан разнузданными двоечниками Голливуда, и они не постеснялись добавить туда трагизма в виде нашествия полчищ саранчи.