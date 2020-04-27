Российский врач о причинах поражения легких при COVID-19

Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов и профессор Леонид Лазебник назвал причину опасных осложнений у больных коронавирусом.

Доктор медицинских наук в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что изменения в легких при COVID-19 не похожи на изменения при пневмонии, а осложнения вызывает переизбыток железа в организме больного.

Профессор выразил мнение о том, что косвенно этот факт подтверждает то, что поражение легочной ткани при COVID-19 выявляет лишь компьютерная томография, а обычную пневмонию фиксирует и рентген.

По словам ученого, коронавирус в организме человека повреждает ген гемоглобина, образуется избыток железа, что препятствует обмену кислорода и приводит к кислородному голоданию.