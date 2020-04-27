Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома»

В ролике видно большую толпу людей, из которой доносятся выкрики с множеством нецензурных выражений. Рабочие требовали, чтобы к ним вышло начальство.

В Якутии на Чаяндинском месторождении, которое является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири», начался бунт рабочих-вахтовиков, пишет портал «Якутия.инфо» со ссылкой на видео митинга.

Одной из претензий стало плохое качество питания. Собравшиеся утверждают, что их «кормят комбикормом» и «держат как свиней». Также вахтовики возмущались отсутствием борьбы с распространением коронавирусной инфекции, хотя на месторождении выявлен очаг.

Эту информацию предварительно подтвердили в оперативном штабе Якутии. К 28 апреля пробы взяли у всех рабочих, это 10 500 человек. Официальных результатов нет, но предварительные данные показывают высокий процент заражения.

В открытом письме вахтовиков месторождения, которое распространяется по социальным сетям, сказано, что их удерживают на объекте с 15 апреля. Рабочие утверждают, что руководство скрывает информацию о заражении, а также не принимает никаких действенных мер для изоляции заболевших.