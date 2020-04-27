Украинские СМИ: правительство отозвало назначение Саакашвили вице-премьером

Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление на назначение экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. Об этом сообщило во вторник издание "Цензор.нет".

"Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим "сливом" - назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще. Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов", - написал украинский журналист, главред издания Юрий Бутусов в Facebook.

По его словам, поскольку нет должной поддержки в президентской фракции, президент Украины Владимир Зеленский решил не выступать публично в поддержку Саакашвили. "Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас офис президента дал отбой". Он написал также, что в президентском офисе "обдумывают, что предложить Саакашвили вместо реформ в правительстве".