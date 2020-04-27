Минэнерго РФ: Средняя цена нефти в этом году будет выше $30

Минэнерго РФ ожидает, что цена на нефть в текущем году будет в среднем находиться на уровне чуть больше $30 за баррель. Об этом в ходе онлайн-конференции "Тюменский нефтегазовый форум" сказал директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков, передает ТАСС.

"В этом году мы ожидаем, что цена на нефть в среднем будет в районе 30 с чем-то долларов. То есть она не будет стоить 15 долларов и не будет стоить 20. Именно на это и направлены все наши усилия", - сказал он.