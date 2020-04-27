В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии

В Белоруссии наблюдается эволюция вспышки коронавируса, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей. Об этом в обращении к белорусам заявила постоянный координатор ООН в республике Иоанна Казана-Вишневецкая, пишет Tut.by.

Она отметила, что сейчас в сутки фиксируется почти тысяча новых случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии, в то время как месяц назад, 26 марта, было всего 86 зараженных: «Это количество растет в геометрической прогрессии».

«Для всех нас картина ясна — COVID-19, как безжалостный убийца, атакует страны и людей. Вирус может быть смертельным, даже если вы молоды и сильны. К сожалению, бывает и так, что вы не знаете, есть ли у вас вирус, но можете быть его носителем и распространителем. Нет ничего более ценного, чем жизнь. Нет ничего более тяжелого, чем потерять членов семьи, друзей, коллег или сограждан», — заявила представитель ООН.

Казана-Вишневецкая попросила белорусов оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса и помочь медицинским сотрудникам справиться с кризисом.