Переговоры Ильхама Алиева и главы Европейского банка фото
28 апреля по инициативе президента Европейского банка реконструкции и развития состоялась видеоконференция между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом банка Сумой Чакрабарти.
Как сообщает АзерТАдж, в видеоконференции принимали участие руководство Европейского банка реконструкции и развития, с азербайджанской стороны – министр экономики, управляющий от Азербайджана в Европейском банке реконструкции и развития Микаил Джаббаров.