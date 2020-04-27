Евросоюз отказался признать власть Хафтара в Ливии
Евросоюз отказался признавать власть в Ливии фельдмаршала Халифы Хафтара, главы Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что объединение не будет признавать какие-либо «попытки продвинуть односторонние действия».
«Они не приведут к устойчивому решению конфликта», — отметил Стано.
Ранее ЛНА объявила о принятии управления Ливией. Хафтар рассказал о прекращении действия достигнутого в 2015 году Схиратского соглашения, результатом которого стало формирование правительства национального согласия (ПНС).