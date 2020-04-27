Сотрудники ОАО «Азеришыг» оказали помощь жителям Северного и Западного регионов, которые испытывают нужду в условиях режима карантина.

Как заявил haqqin.az глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев, во время социальной акции были розданы продуктовые наборы семьям шехидов, инвалидам войны, одиноким людям и малоимущим семьям.

В ходе акции сотрудники «Азеришыг» навестили и раздали продуктовые наборы более 700 семьям, проживающим в селах и поселках Губинского, Хачмазского, Самухского, Товузского, Гейгельского, Агстафинского, Дашкесанского, Гедабекского, Газахского, Шамкирского районов, а также города Гянджи.

Танрыверди Мустафаев отметил, что подобные акции будут продолжены и впредь.