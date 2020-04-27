В Азербайджане выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом, 59 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1717 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 1221 человек вылечились, 22 скончались, 474 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 15 из них оценивается как тяжелое, 22 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За минувший период проведено 132 640 тестов на коронавирус.