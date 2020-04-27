Как известно, 10 апреля 2020 года по инициативе президента Азербайджанской Республики, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции. Обсудив ситуацию в странах-членах Совета, главы государств приняли Бакинскую декларацию по борьбе с пандемией COVID-19. Президент Азербайджана , отметив необходимость объединения усилий в этом направлении, предложил провести совещание в том же формате на уровне министров здравоохранения стран для реализации положений декларации, принятой по итогам саммита. В результате переговоров с представителями государств - членов Тюркского Совета по этому вопросу было решено провести видеоконференцию 28 апреля 2020 года.

Главы сфер здравоохранения стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств приняли участие в онлайн-встрече по борьбе с пандемией COVID-19, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава.

В ходе развернувшейся дискуссии участники обсудили санитарно-эпидемиологическую обстановку, инфраструктуру здравоохранения, диагностику и лечение, принятые карантинные меры на территории стран-участниц, а также другие вопросы. По итогам онлайн-встречи были сформулированы следующие решения по реализации положений декларации, принятой на Саммите Тюркского совета:

В состоявшейся в 15:00 по местному времени онлайн-конференции приняли участие: министр здравоохранения Азербайджанской Республики Октай Ширалиев, генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов, министр здравоохранения Кыргызской Республики Сабирджан Абдикаримов, министр здравоохранения Турецкой Республики Фахреттин Коджа, министр здравоохранения Республики Узбекистан Алешер Шадманов, а также государственный секретарь по вопросам здравоохранения Венгрии (страна-наблюдатель) Золтан Лоуренс.

1. Установить сотрудничество в области здравоохранения в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств и создать Совместную рабочую группу, состоящую из экспертов от каждой из сторон;

2. Расширить обмен информацией и опытом в области профилактики, диагностики, лечения, эпидемиологического надзора, научных исследований в борьбе с пандемией COVID-19 и другими опасными инфекциями;

3. Создать Специальный механизм сотрудничества, состоящий из экспертов соответствующих министерств государств-членов / государств-наблюдателей, в целях расширения сотрудничества и координации в отношении COVID-19 и других опасных инфекций, а также для регулирования деятельности этого механизма через Секретариат Совета сотрудничества тюркоязычных государств;

4. Осуществлять сотрудничество и обмен опытом в управлении больницами во время пандемии, лабораторной диагностике и оценке потребностей в жизненно важном медицинском оборудовании, а также в создании команд, состоящих из высококвалифицированных медицинских работников;

5. Развивать совместное сотрудничество в разработке новых методов лечения и профилактики опасных инфекций, включая разработку соответствующих вакцин, фармакологических препаратов и схем лечения;

6. Организовать для медицинских работников применение программ развития знаний и навыков, а также онлайн-тренингов на тему COVID-19, а также других опасных инфекций.