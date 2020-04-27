В Саудовской Аравии число заражений коронавирусом превысило 20 тысяч

В Саудовской Аравии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 1266, превысив 20 тысяч, пишет Минздрав страны в Twitter.

Сообщается, что скончались 152, выздоровели 2784 пациента.

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу заражений коронавирусом.

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