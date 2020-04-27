В Саудовской Аравии число заражений коронавирусом превысило 20 тысяч
В Саудовской Аравии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 1266, превысив 20 тысяч, пишет Минздрав страны в Twitter.
Сообщается, что скончались 152, выздоровели 2784 пациента.
Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу заражений коронавирусом.
#الصحة تعلن عن تسجيل (1266) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (8) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (253) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2784) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/W5jVD2GqO7— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 28, 2020