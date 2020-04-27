Государственное агентство жилищного строительства MIDA презентовало сайт своего очередного проекта – Говсанского жилого комплекса hovsan.mida.gov.az . Сайт презентован с целью подготовки к началу продаж квартир в жилом комплексе.

Удобство использования и многофункциональность сайта и его мобильной версии позволяют пользователем найти ответы на любые интересующие их вопросы.

В частности, на сайте можно ознакомиться с планами каждого здания Говсанского жилого комплекса, характеристиками квартир и генеральным планом застройки. Там также размещена информация о благоустройстве территории и материалах, использованных при ремонте квартир.

MIDA также предоставила всю информацию о категориях лиц, обладающих правом на льготное приобретение квартир, способах оплаты, сотрудничающих банках и др.

Стоит отметить, что раздел «Квартиры» на сайте станет активным после того, как будет объявлено о старте их продаж. В этом разделе пользователи смогут узнать о плане, площади, типе интерьера и ремонте каждой квартиры.

В ближайшее время будет объявлено о продаже квартир в Говсанском жилом комплексе. Граждане, имеющие электронный кабинет в системе «Güzəştli mənzil», смогут выбрать квартиру посредством системы, независимо от даты регистрации и порядкового номера.