Коронавирус проник в российские тюрьмы

В системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) у 271 сотрудника подтверждено заражение новым коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении ведомства. Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных зарегистрировано 40 зараженных.

Среди заболевших нет пациентов, которые болеют в тяжелой форме. Всего по состоянию на 28 апреля в системе ФСИН было проведено 18 тыс. 728 тестов на COVID-19.

Напомним, ранее из-за коронавируса в учреждениях ФСИН запретили свидания, прием передач и посылок, отменили вывоз заключенных на судебно-следственные действия.