Лавров: Россия не одобряет правление Хафтара в Ливии

Москва надеется, что урегулирование конфликта в Ливии будет идти по пути компромисса и переговоров, подчеркнул Лавров, сообщает РИА Новости.

Нынешний кризис в процессе урегулирования в Ливии не является поводом для односторонних решений, сказал м инистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на заявление главы так называемой ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Министр добавил, что Россия не одобряет заявление Хафтара. «Мы не одобряли недавнее заявление господина Сарраджа (премьер-министр Правительства национального согласия), который отказывался разговаривать с фельдмаршалом Хафтаром, и мы не одобряем заявление о том, что теперь фельдмаршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу», – приводит его слова ТАСС.

В свою очередь, глава МИД ливийского Правительства национального согласия Мухаммед ат-Тахер Сияла заявил, что власти запада Ливии проводят консультации с международными партнерами в связи с объявленным Хафтаром выходом из ключевого политического соглашения, в том числе с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.

Напомним, накануне Халифа Хафтар выступил с обращением, в котором назвал недействительным ливийское политическое соглашение и объявил себя главой государства.