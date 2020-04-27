Коронавирус назвали хуже войны и оккупации

Франция еще не видела ничего подобного, как ситуация с коронавирусом, такого не было даже в период Второй мировой войны, заявил французский премьер Эдуар Филипп.

«Никогда в истории нашей страны мы не знали такой ситуации. Ни во время войн, ни во время оккупации, ни в периоды предыдущих эпидемий», – заявил премьер, передает РИА Новости.