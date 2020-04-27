Центробанк аннулировал лицензии у Atabank и Amrahbank

Центробанк Азербайджана аннулировал лицензию у двух банков – ОАО «Atabank» и ОАО «Amrahbank», говорится в сообщении Центробанка.

«Процесс ухудшения финансового положения банков начался давно. Atabank, например, длительное время не может исполнять обязательства по возврату вкладов вкладчикам. Центробанк провел всестороннюю проверку в обоих кредитных организациях, которые выявили серьезные финансовые потери, банки растеряли весь свой капитал и находятся в состоянии банкротства», - подчеркивает ЦБА.

Акционеры банков проинформированы об итогах проверок и им было предложено осуществить докапитализацию. «Однако, они не использовали эту возможность», - указывает Центробанк.