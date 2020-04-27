Одного из самых богатых норвежцев задержали за убийство жены

По словам представителя норвежской полиции, Хагена подозревают в "убийстве или соучастии в убийстве" его супруги Анны-Элизабет Фалкевик-Хаген. 70-летнего миллионера задержали, когда он выходил из дома, чтобы отправиться на работу, пишет Интерфакс.

Полиция Норвегии задержала одного из самых богатых норвежцев Тома Хагена в рамках расследования исчезновения его супруги 1,5 года назад, сообщила шведская телекомпания SVT.

Супруга Тома Хагена пропала в конце октября 2018 года. Спустя некоторое время появились сообщения о требовании похитителей выплатить им порядка $10,3 млн в криптовалюте Монеро в обмен на освобождение женщины. В доме Хагена была обнаружена записка, в которой говорилось, что если он свяжется с полицией, его супруга будет убита.

Летом 2019 года полиция Норвегии начала пересматривать дело и основные версии и заявила, что нельзя исключать, что "для сокрытия убийства использовалось инсценировка похищения".

Том Хаген – основатель энергетической компании Elkraft AS. Кроме энергетики, он занимается инвестициями в недвижимость. Его собственное состояние оценивалось в 2019 году в $183 млн.