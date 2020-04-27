ПКК совершила теракт в сирийском Африне десятки погибших и раненых; видео
В результате подрыва цистерны с горючим в сирийском Африне погибли 40 человек, в том числе 11 детей, десятки получили ранения. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
"Жертвами организованного боевиками террористической организации YPG/PKK теракта в сирийском Африне стали не менее 40 мирных жителей, включая 11 детей, 47 получили ранения", - говорится в сообщении.
Как сообщает Anadolu, взрыв произошел на одной из самых оживленных улиц административного центра Африна – проспекте Раджу. Окрестным зданиям нанесен серьезный ущерб, сгорели припаркованные рядом автомобили.