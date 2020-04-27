ВОЗ поблагодарила Ильхама Алиева за поддержку в борьбе с COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку в борьбе с коронавирусом. Об этом глава ВОЗ сказал в ходе брифинга, сообщает Trend.

«Я помню недавнюю региональную встречу, которая проводилась по инициативе Азербайджана. Я имел возможность участвовать в этом мероприятии, по итогам которого страны региона решили работать совместно для борьбы с коронавирусом. Это очень важно.

Азербайджан также выделил 5 миллионов долларов на глобальную борьбу с коронавирусом. Я стал свидетелем твердой приверженности президента Азербайджана борьбе с коронавирусом на национальном уровне. Президент Ильхам Алиев также сотрудничает с главами соседних стран для борьбы с вирусом на региональном уровне и вносит вклад в глобальную борьбу на уровне оказания финансовой и иной помощи.

Поэтому хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свое уважение и признательность президенту Азербайджана за участие и поддержку на всех трех уровнях», - сказал гендиректор ВОЗ.