В Азербайджане тяжелобольных коронавирусом начнут лечить плазмой крови

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) haqqin.az заявили, что указанный метод подразумевает использование в лечении тяжелобольных плазмы крови, взятой Банком крови у людей, которые ранее были заражены COVID-19, но полностью излечились.

Донорами плазмы для больных коронавирусом могут стать: а) лица, которые выздоровели после лабораторно утвержденного диагноза «COVID-19»; б) лица, у которых результаты двух тестов были отрицательными в течение минимум 14 дней после полного выздоровления; в) добровольцы в возрасте 18-60 лет; г) мужчины и не беременные женщины (у которых не было выкидышей и абортов), люди, которым не делали переливание крови.

Подходящий донор заполняет форму о согласии и проходит обследование. Затем у него берут кровь и проводят лабораторные тесты. Согласно результатам тестов, у доноров методом афереза берется плазма. Процедура длится около 45-60 минут. В течение месяца у донора можно брать плазму не более трех раз, с первой даты взятия плазмы необходимо соблюдать интервал в 7-10 дней.

Процедура не представляет никакой угрозы для донора, комплекты, используемые в ходе процедуры афереза одноразовые и стерильные, кровь во время процедуры не соприкасается с устройством.

Данные об излечившихся больных TƏBİB отправляет в Центральный банк крови, доноры плазмы отбираются последним. Доноры-добровольцы приглашаются в Банк на основании системы очередности. Плазма крови направляется больницам на основании запросов, то есть ни сам больной, ни его близкие не могут обратиться для получения плазмы.