Как уже сообщалось ранее, с самого начала введения специального карантинного режима на территории Азербайджанской Республики Фонд «Nargis» провел акцию помощи пожилым людям. Представители Фонда сообщили haqqin.az, что в Фонд также стали поступать многочисленные обращения с просьбой о помощи от людей разных категорий и возрастов, кого последствия сложившейся в мире ситуации не обошли стороной. По этой причине с 14 апреля фонд «Nargis» продолжил проведение акции помощи, а также призвал всех неравнодушных, желающих поддержать малообеспеченных граждан присоединиться к акции.

В рамках благотворительной акции руководством Фонда «Nargis» было выделено 5 744 маната и 5 000 евро. Акцию помощи также поддержали анонимные благотворители и Банк Республика. Ими было перечислено 2790 манатов и 5000 манатов соответственно. Таким образом, общая сумма, собранная в рамках благотворительной кампании, составила 22 639 манатов. Благодаря собранным средствам для 230 малообеспеченных семей были подготовлены, а также доставлены по адресам коробки с продуктами питания на месяц. Каждая коробка включает в себя следующие продукты: сливочное масло высокого качества, масла растительные, сливки, сыр, сметана, свежее мясо, курица, картофель, лук, чечевица, гречка, рис, мука, макароны, спагетти, чай, печенья различных видов, сахарный песок, сахар, конфеты.

Кроме того, каждая семьи была обеспечены средствами гигиены. Компания «Laric Chemical» предоставила всем семьям антибактериальные средства. В рамках кампании Главное Управление культуры города Баку предоставило 300 шт. медицинских масок. Компанией «Huggies» были выделены подгузники семьям с маленькими детьми. Упаковка и оперативная доставка продуктов питания до каждого адресата осуществлялась компанией «Nuush.az».

Фонд «Nargis» желает всему Азербайджанскому народу прекрасного месяца Рамазан и скорейшей общей победы над вирусом!