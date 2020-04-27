Победная серия Нахчывана в чемпионате Азербайджана продолжается

Свою победную серию продолжает команда Nakhchivan Alinja Tower, которой руководит Джавид Гурбанов. Nakhchivan выиграл все 12 матчей и с 36 очками уверенно возглавляет турнирную таблицу.

В Национальной киберлиге FIFA20, организованной Gaming League Azerbaijan, Федерацией киберспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта и Министерством связи и высоких технологий, сыграно 12 туров.

На 2-м месте Sumqayit Peacekeepers Ниджата Асланзаде. Эта команда одержала 8 побед подряд и имеет 31 очко. 3-е место делят три команды - Shaki Khans, Karabakh Horses и Kalbacar Wolves, набравшие по 25 очков.

Следующие матчи Национальной киберлиги FİFA20 состоятся 29-30 апреля. Игры начнутся в 11:00 и, как обычно, будут транслироваться на официальном канале Gaming League Azerbaijan в Twitch (https://www.twitch.tv/glahub).

В онлайн-лиге принимают участие 20 сильнейших азербайджанских киберигроков в FIFA20. Каждый участник изначально выбрал по два клуба и две сборные, которыми и играет.

Турнир проходит в два круга. Всего будет проведено 38 туров, по итогам которых восьмерка сильнейших выйдет в плей-офф. Матчи этого этапа будут проводиться по олимпийской системе. Команды сыграют между собой по три игры (система best of 3). Киберспортсмен, первым одержавший две победы, выйдет в следующий этап.

Два игрока, победившие всех своих соперников в плей-офф, определят чемпиона в «Большом финале».

Команды, проигравшие в полуфинале, встретятся в матче за 3-е место. Встречи «Большого финала» и за бронзовые медали пройдут по системе Best of 5. То есть команда, выигравшая 3 из 5 игр, будет объявлена победителем.

Общий призовой фонд турнира – 17 тысяч манатов. Победитель получит 500 манатов, за 2-е место полагается 250 манатов, за 3-е – 150, а за 4-е – 100. Помимо этого, в течение сезона за каждую победу игроки будут получать 30 манатов, за ничью – 20 манатов, за поражение – 10 манатов. Это говорит о том, что даже проигравший все игры участник в конце получит 380 манатов.