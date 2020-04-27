Путин обратился к россиянам из-за коронавируса

По словам российского лидера, России удалось затормозить распространение эпидемии — ежедневный прирост заболевших относительно стабилизировался, но ситуация остается крайне сложной и пик еще не пройден.

Президент России Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются. ...Говорить об одномоментной отмене ограничений по коронавирусу нельзя. Даже когда пик будет преодолен, в ряде регионов ситуация может оставаться напряженной, впереди сложный и трудный путь", — цитирует РИА Новости Путина.

Кроме того, выступая на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, российский лидер объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Период нерабочих дней продлен до 11 мая включительно. Президент РФ подчеркнул, что в этот период нужно будет строго соблюдать профилактические меры, сообщает ТАСС.

Путин также поручил российскому правительству подготовить параметры выхода из режима ограничений с 12 мая. Президент РФ при этом отметил, что одномоментной отмены ограничений во всей стране не будет и "впереди сложный, трудный путь".

Он также поручил Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и в каждом субъекте РФ.

Путин призвал продолжать действовать в борьбе с коронавирусом на опережение. Риски заразиться коронавирусом в России, по словам Путина, "выходят на верхнюю планку". Он отметил, что угроза может коснуться каждого.