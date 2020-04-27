Дмитрий Рой, автор haqqin.az 20:45

Пандемия, как и всякое социальное потрясение глобального масштаба, пробуждает в людях не только героизм и самопожертвование. К глубокому сожалению, в тяжелые времена всплывает и самое низменное, мутное и непотопляемое: невежество, лютый бред, ксенофобия и человеконенавистничество. Ну не могла один из главных российских пропагандистов - госпожа Симоньян - не высказаться о коронавирусе, не могла. Долг и профессиональная обязанность просто толкали ее на трибуны в соцсетях. Проблему COVID-19 она буквально пропустила через себя – вот и выдает раз за разом то, что ей кажется глубокими мыслями, а остальным – переваренным продуктом, простите, жизнедеятельности. Пандемия еще только брала разбег, а наша пропагандистка уже начала выдавать перлы, заявив, что коронавирус поражает только этнических китайцев.

«Попросила наших ребят выяснить, есть ли среди заболевших коронавирусом не этнические китайцы. Выяснили. Все заболевшие — или китайцы, или «выяснить не удалось, поскольку врачебная тайна, - написала она в своем Facebook. – Во Франции, в Италии — везде этнические китайцы». Дикую чушь госпожи Симоньян тут же растиражировали СМИ, вирусологи и медицинские специалисты тогда хохотали в голос, судьба Нобелевской премии по биологии в нынешнем году казалась предрешенной, но в реальности все было далеко не так смешно, как представлялось в те дни. Ведь высказалась не одна из инстадив, блогерша, которую небеса щедро наделили амбициозностью и самомнением, но изрядно обделили умом, нет. Руководитель одного из главных российских пропагандистских каналов, во-первых, дезинформировала общественность. Во-вторых, разжигала синофобию и ненависть к китайцам. И, в-третьих, продемонстрировала всему миру абсолютный непрофессионализм своих «ребят». Свой собственный, впрочем, тоже, но это давно уже секрет полишинеля, о том, что госпожа Симоньян, а также возглавляемые ею RT и МИА «Россия сегодня» и профессионализм совершенно несовместимы, известно уже давно. Спрашивать о том, чувствует ли она вину за содеянное, за то, что обманула людей, расслабив их перед надвигающейся пандемией, за то, что на заведениях появлялись таблички «китайцам вход воспрещен», за то, что нанесла оскорбление одному из немногих оставшихся в союзниках у России государства – совершенно бесполезно. Совесть и ответственность, здравый смысл и человечность – это не про нее, поскольку для Симоньян в этой жизни важно только одно – карьера, которая дает хорошие деньги и которая возможна только при благосклонном отношении к ней в коридорах власти. Она вполне освободилась «от химеры, именуемой совестью», как и призывал один политик, сдохший от собственноручно принятого яда в своем берлинском бункере 75 лет назад, публичных извинений за тот мерзкий и вредительский, по сути, пост от нее не дождутся – она считает себя небожительницей.

Остальные для нее – никто, статистика, плательщики налогов, которыми некоторые проармянские чиновники из бюджета щедро накачивает верную пропагандистку и возглавляемого ею информационного упыря. А также всевозможные фирмы и фирмочки, которые госпожа Симоньян с армянским супругом и прочими родственниками насоздавала для того, чтобы как можно теснее слиться в экстазе с бюджетом Российской Федерации. Собственно, в этой непрерывной погоне за деньгами и демонстрации собственных амбиций и кроется секрет профессиональной несостоятельности нашей «героини». На остальное – подготовку качественного контента, подбор профессионалов в команду, глубокую проработку спецпропагандистских кампаний – у нее попросту не остается времени. На днях она вновь разразилась постом, в котором продемонстрировала беспросветную… глубину знаний о народе той страны, где весьма хорошо устроилась: «Что сейчас волнует широкие массы? Настоящие широкие массы, а не ваших подписчиков в телеге. Когда отменят изоляцию? Как не заразиться ковидом? Домашнее насилие? Конституция? Нефть? Курс рубля? А вот и нет. Огромную массу людей волнуют две темы. Принудительная чипизация населения во время вакцинирования и грядущий переход всех школьников на дистанционное обучение». Госпожу Симоньян кто-то жестоко обманул. По всей видимости, все те же ее «ребята», которых она просила узнать про то, не болеют ли коронавирусом некитайцы. «Глубинный народ», о котором она и ее друзья-подруги из московского бомонда так любят порассуждать, волнует совсем другое – как выжить на нищенские зарплаты и оставшись без государственной поддержки в период карантина? Как не потерять работу завтра, когда массово обрушится мелкий и средний бизнес? Как выплатить кредиты, как оплатить коммунальные платежи и прокормить детей, когда чиновники самоустранилась, а частично – попросту ушли в глухую самоизоляцию? Кстати, и RT, и МИА «Россия сегодня» об этих проблемах говорить избегают. А нефть, изменения Конституции? Да кому он интересен, этот балаган, который заканчивается всегда одним и тем же – при любой цене за баррель! «Люди – новая нефть», низшее податное сословие - вот этот человеконенавистнический принцип госпожа Симоньян горячо поддерживает. На днях она написала: «Плазма вылечившихся однозначно помогает спасать жизни тяжелым больным. Вопрос. Почему нельзя забирать эту плазму по умолчанию у всех выздоровевших? Которых государство бесплатно тестировало, вылечило и не просило подтвердить, что все они платили налоги, не получали серых зарплат и иных доходов. Не почку же у них отбирают. Почему выздоровевших надо заманивать карамельками в пять тысяч рублей? Может, хватит уже карамельничать. В принципе вообще». Вот тьфу на нее, на крохоборку эту. Пять тысяч рублей вознаграждения людям, выздоровевшим от коронавируса и сдающим кровь она пожалела. Попрекнув, что их государство, видите ли, «бесплатно тестировало, вылечило», да при этом еще низкий поклон, кормильцы - не попросило больных предъявить справку об уплате налогов года этак за три. И еще – справку об отсутствии «серых зарплат и иных неучтенных налогов». Ну ведь лютую же чушь дамочка заявляет, да еще и с привычным апломбом.