Эльман Рустамов о возврате средств вкладчикам закрытых банков

Центральный банк Азербайджана будет стремиться обеспечить в максимально короткие сроки процесс возврата вкладов вкладчикам Atabank и Amrahbank, лицензии которых аннулированы с 28 апреля, заявил глава Центробанка Эльман Рустамов в интервью AzTV.

«Будем стараться максимально быстро вернуть средства вкладчикам. Фонд страхования вкладов обладает достаточными ресурсами для осуществления данного процесса», - сказал Рустамов, отметив, что финансовая система Азербайджана устойчива.

«Да, есть проблемные банки. В четырех из них мы вчера внедрили временное администрирование, у двух из этих банков сегодня мы аннулировали лицензию. Удельный вес проблемных банков на рынке незначителен и составляет 3-4%. Это не новая проблема, мы о ней знали», - цитирует главу Центробанка «Интерфакс-Азербайджан».