Ученые рассказали о неожиданной пользе пандемии COVID-19

Ученые из британского Университета Центрального Ланкашира провели исследование, по итогам которого пришли к выводу, что пандемия коронавируса (COVID-19) может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за карантина и других профилактических мер. Результаты исследования опубликовало издание The Conversation.

По словам британских специалистов, предлагаемые властями меры по борьбе с пандемией способствовали развитию полезных привычек у населения. Так, если до распространения COVID-19 всего 32% мужчин и 64% женщин в Великобритании мыли руки после похода в общественный туалет, то теперь 83% жителей более делают это более регулярно.

В статье отмечается, что положительный эффект в борьбе с сезонным гриппом оказало закрытие образовательных учреждений – именно школьники из-за слабого иммунитета и частых контактов являются одной из групп риска при сезонных инфекциях. Также ученые подчеркивают, что распространению заболеваний помешала и практика соблюдения социальной дистанции, пишет РИА Новости.

В то же время в исследовании ученые не конкретизировали, насколько сильно снизится заболеваемость гриппом, поскольку у многих других болезней наблюдаются схожие симптомы и точные подсчеты пока представляются затруднительными.