Главный инфекционист США о неизбежности новой вспышки коронавируса

Возвращение нового коронавируса в США осенью или зимой неизбежно, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.

«Я почти уверен, что он вернется, потому что вирус такой заразный и распространен по всему миру. ...Что нам известно, так это то, что сейчас, когда мы начинаем стабилизировать ситуацию, в Южной Африке... наблюдают появление случаев заражения, так что он не исчезнет с планеты. Это означает, что когда мы подойдем к следующему сезону, мне кажется неизбежным, что будет возвращение вируса, или возможно даже то, что он вообще не сойдет на нет», – сказал Фаучи в видеоинтервью президенту Экономического клуба Вашингтона Дэвиду Рубенстайну.

Фаучи считает, что необходимо внедрить контрмеры для противодействия коронавирусу, иначе США столкнутся «с плохой осенью и зимой».