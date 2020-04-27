Семь миллионов манатов от PASHA Holding на поддержку кампании «Biz birlikdə güclüyük»

Отметим, что данный проект направлен на оказание продовольственной помощи более чем 200 000 малообеспеченных семей и представителей других уязвимых слоев населения под лозунгом «Мы сильны вместе». Кроме того, акция направлена на поддержку мер, принимаемых государством в условиях введения в Азербайджане особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

В сообщении отмечается, что за этот период PASHA Holding осуществил такие виды благотворительной деятельности, как создание лаборатории по борьбе с коронавирусом и предоставление льготных микрокредитов фермерам в сотрудничестве с Агентством по аграрному кредитованию и развитию при Министерстве сельского хозяйства.