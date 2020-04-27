Эльман Рустамов о поддержке пострадавших от пандемии сфер видео
Для кредитной поддержки пострадавших от коронавируса сфер есть серьезная государственная программа, сказал в интервью AzTV председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.
Рустамов отметил, что Центробанк, согласно программам правительства, позволяет банкам реструктуризировать кредиты до 30 сентября.
"Банкам даны рекомендации по продлению срока выплаты кредитов. Такие кредиты уже не учитываются Центробанком как проблемные. Главное - по этим кредитам к населению не применяются штрафы или санкции. У каждого гражданина или юрлица есть кредитная история. Когда человек в очередной раз берет кредит, эта история играет значительную роль. Мы рекомендовали банкам не ухудшать кредитную историю граждан, так как сроки выплат по этим кредитам продлеваются по независящим от них причинам", - сказал Рустамов.