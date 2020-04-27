В соответствии с призывом президента Азербайджана Ильхама Алиева «Вместе мы сила!» Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает мероприятия по социальной поддержке в связи с особым карантинным режимом, объявленным с целью предотвращения распространения в Азербайджане пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, ведомство провело очередное такое мероприятие в Бинагадинском, Хатаинском, Гарадагском, Наримановском и Насиминском районах Баку, а также в Апшеронском, Габалинском, Бейлаганском и Бардинском районах Азербайджана. На основании списков, предоставленных Министерством труда и социальной защиты населения, сотрудники МЧС доставляют продовольственную помощь проживающим в указанных районах одиноким лицам старше 65 лет и малообеспеченным семьям, в том числе семьям шехидов.

Сотрудники МЧС доставляют продуктовые наборы, предназначенные для 4 000 семей, а также проводят просветительские беседы с гражданами, подчеркивая важность соблюдения требований особого карантинного режима.