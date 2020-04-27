Названы выигравшие от коронавируса страны

Опрошенные CNBC эксперты назвали три страны, извлекшие выгоду из пандемии коронавируса. Ими оказались Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея, национальные валюты которых в последнее время укрепились на фоне возросшего доверия инвесторов.

«Новая Зеландия и Австралия очень эффективно контролируют COVID-19 и готовы перезапустить свою экономику», – приводит CNBC слова управляющего директора по валютной стратегии BK Asset Management Кэти Лиен.

В статье указывается, что Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея являются одними из немногих стран, которым удалось побороть вспышку коронавируса. Их успех повысил доверие инвесторов, а валюты значительно выросли с начала этого года.

Эффект особенно заметен на фоне других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые по-прежнему не преодолели последствия эпидемии, отмечают экономисты, пишет Лента.ру. Также отмечается, что во всех трех странах коронавирус не затронул большую часть отраслей промышленности, а власти сумели вовремя отреагировать и повысить расходы бюджета для поддержки пострадавших.