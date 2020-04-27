Глава ЦБА: Курс маната стабилен, ситуация под контролем

«Макроэкономическая устойчивость Азербайджана находится на высоком уровне. Мы общаемся с представителями МФИ, которые положительно оценивают ситуацию. По их мнению, значительные валютные резервы и низкий госдолг позволяют нам маневрировать в текущих условиях». Об этом в интервью AzTV сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

По словам Рустамова, несмотря на сложную мировую конъюнктуру, в том числе сильную волатильность на нефтяном рынке, ситуация в экономике Азербайджана под полным контролем.

«Внешняя ситуация влияет и на экономику Азербайджана. Но принятые нами меры позволили сохранить макроэкономическую устойчивость. Инфляция находится на низком уровне в 3%, курс нацвалюты стабилен, мы смогли выдержать спекулятивную атаку на валютном рынке», - отметил глава ЦБА.

Рустамов подчеркнул, что в настоящее время одной из целей является повышение устойчивости экономики на микроуровне: «Это включает в себя расширение частного сектора, диверсификацию экономики, финансовый сектор должен больше удовлетворять потребности реального сектора. Мы должны создавать предложение, а не спрос».