Роухани призвал иранцев не бояться коронавируса

"Чрезвычайный страх, чрезвычайная тревожность, чрезвычайная обеспокоенность хуже самого коронавируса, они могут разрушить жизни людей и отнять у людей комфорт", - цитирует Интерфакс заявление президента.

Народ Ирана не должен бояться коронавируса COVID-19, но в то же время ему следует проявлять необходимую осмотрительность, заявил президент Исламской Республики Хасан Роухани.

"Но в то же время нам не следует быть легкомысленными, то есть не должно быть излишней тревоги и беспокойства, но необходимо проявлять необходимую предосторожность", - подчеркнул Роухани.

За последние сутки в Иране скончался 71 человек с коронавирусом, это примерно на 20 меньше по сравнению с показателями предыдущих дней.

На прошлой неделе в Иране начали снимать введенные из-за коронавируса ограничения - открылись магазины, рынки и парки, а также возобновилось движение на междугородних автомагистралях.