В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса

В мессенджере WhatsApp запустили новую функцию – теперь вдвое увеличен лимит пользователей, которые могут принимать участие в групповых аудио- и видеозвонках. Об этом сообщили в блоге компании.

По видеосвязи общаться смогут до восьми человек. Ранее эта функция была доступна только в тестовых версиях. Необходимость расширить групповые беседы разработчики объяснили эпидемией коронавируса.

«Многие из нас остались вдали от друзей и семьи. Из-за этого люди по всему миру стали чаще использовать голосовые и видео- беседы в WhatsApp», — говорится в сообщении компании.

Процесс добавления участников остался прежним — необходимо нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат (аудио или видео) и добавить нужных пользователей.