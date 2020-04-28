Саакашвили предложили новую должность в Украине украинские СМИ
Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили предложили войти в украинский Национальный совет реформ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники.
По словам собеседника издания, Саакашвили проводил встречи в Офисе президента Украины по вопросу назначения в исполнительную власть.
"Ввиду трудностей с назначением в правительство рассматривается вариант вхождения Саакашвили в Национальный совет реформ", – сообщил источник, пишет издание Гордон.
22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Глава украинского государства считает, что у Саакашвили "есть потенциал для поддержки правительства Украины".