В США собака впервые заразилась коронавирусом

В США и, возможно, во всем мире произошел первый случай инфицирования собаки вирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19.

Как сказано в материале таблоида The New York Post, заразился мопс, питомец семьи из четырех человек в штате Северная Каролина.

Новый коронавирус у пса по кличке Уинстон нашел врач Кристофер Вудс, работающий в Университете Дьюка. Мопс кашлял и отказывался от еды, рассказали его хозяева.

Из членов семьи инфекция не коснулась только дочери. Состояние больных отца, матери и сына не уточняется. У американцев также есть еще одна собака и кошка, но эти животные здоровы.