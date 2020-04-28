Октай Ширалиев об уникальной системе проведения тестов на коронавирус

«В Азербайджане проводится иммунизация против 11 заболеваний. В нашей стране создана уникальная система проведения тестов на коронавирус». Об этом министр здравоохранения Октай Ширалиев сказал в эфире передачи Hədəf на телеканале AzTV, сообщает haqqin.az.



В ходе программы глава Минздрава рассказал о состоянии здравоохранения в стране, вакцинации, проделанной во время пандемии коронавируса работе.