Октай Ширалиев об уникальной системе проведения тестов на коронавирус
«В Азербайджане проводится иммунизация против 11 заболеваний. В нашей стране создана уникальная система проведения тестов на коронавирус». Об этом министр здравоохранения Октай Ширалиев сказал в эфире передачи Hədəf на телеканале AzTV, сообщает haqqin.az.
В ходе программы глава Минздрава рассказал о состоянии здравоохранения в стране, вакцинации, проделанной во время пандемии коронавируса работе.
Министр отметил, что в Азербайджане борьба с пандемией ведется организованно и решительно.
«...Страны мира столкнулись с такими серьезными проблемами, как большое количество пациентов, нехватка мест для их размещения, нехватка коек, транспортировка пациентов в другие страны и так далее. Это стало большой проблемой во многих странах. Одной из причин этого явилось то, что превентивные меры в этих странах не были предприняты вовремя. Мы, можно сказать, не сталкивались с подобными проблемами, количество инфицирования было во много раз ниже, чем в других странах. 5 тысяч тестов и 18 лабораторий, задействованных в стране, - это очень большая цифра. Даже после заболевания тесты проводятся еще два раза, чтобы поставить точный диагноз. Вся наша работа направлена на то, чтобы ситуация изменилась к лучшему», - подчеркнул министр.