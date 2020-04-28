Хиллари Клинтон официально поддержала Байдена

Бывший госсекретарь и кандидат в президенты от американской Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон официально поддержала кандидатуру Джо Байдена на президентских выборах. Политик сделала это в ходе видеобеседы с Байденом.

«Я очень рада быть частью вашей кампании не только для поддержки, но и для того, чтобы осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах», — сказала Клинтон.

«Джо Байден всю свою жизнь готовился к этому моменту, — подчеркнула Клинтон. — Мне выпала привилегия поработать с ним в последние 25 лет».

Накануне спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси поддержала кандидатуру Байдена, который остается наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства.