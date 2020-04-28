Новые жертвы коронавируса в Москве

В Москве умерли еще 67 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Общее число умерших от COVID-19 в российской столице выросло до 546 человек, сообщает московский оперштаб по борьбе с вирусом.

По данным оперштаба, у всех пациентов также была диагностирована пневмония. В штабе не уточнили возраст пациентов, а также были ли у них еще какие-то сопутствующие заболевания.

Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 93 558 человек (в Москве 48 426), выздоровели 8 456, умерли 934 человека.