Ильхам Алиев: «Естественно, это большой расход для нас…»

«Что касается влияния коронавируса на нашу экономику, то, конечно, оно будет негативным. В начале года у нас были положительные перспективы. Если взглянуть на первый квартал года, то все еще рост составляет 1 процент, рост в ненефтяном секторе – три процента, а в неэнергетическом секторе – 23 процента», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время видеоконференции с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, передает АзерТАдж.

«Государство выплатило большую часть зарплат 600 тысяч граждан и субъектов микропредпринимательства, работающих в сфере услуг и других сферах. Наряду с этим, 600 тысячам малообеспеченных, безработных и неформально занятых граждан выплачены средства в соответствии с минимальным критерием», - отметил глава государства.

«Естественно, это большой расход для нас. Если учесть налоговые льготы, то сегодня эта цифра превышает 3,5 миллиарда манатов или 2 миллиарда долларов. Это большая нагрузка для нашего бюджета, так как резкое падение цен на нефть негативно отразится на наших валютных резервах. Однако нынешний период для нас – это время, когда мы должны увеличить расходы и оказать помощь неимущим гражданам и предпринимателям. В то же время в нынешнем году мы вдвое увеличили количество оплачиваемых общественных рабочих мест. Здесь выплачивается минимальная заработная плата, и обычно это рабочие места, относящиеся к государственному сектору. В этом году число таких рабочих мест составит 90 тысяч. Мы также увеличили число граждан, получающих социальную помощь. Каждой такой семье ежемесячно выплачивается 222 маната, и их число достигло 80 тысяч. Наряду с этим, для 12 тысяч человек – здесь тоже есть рост на 70 процентов – созданы возможности самозанятости», - сказал президент Ильхам Алиев.