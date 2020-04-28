ООН поддержала законное правительство Ливии

«Для нас ливийское политическое соглашение, институты, которые вытекали из этого соглашения, остаются единственными международно признанными рамками управления в Ливии. И это соответствует резолюциям Совета Безопасности», — сказал он в ходе брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать отказ Хафтара признавать ливийское политическое соглашение, подписанное в Схирате. По словам Дюжаррика, ООН сохранит эту позицию.

Как указал Дюжаррик, и.о. спецпредставителя генсека ООН и главы миссии ООН по поддержке в Ливии Стефани Турко Уильямс провела переговоры с главой Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем, главой парламента Акиля Салехом. Она выразила позицию о том, что любые политические изменения должны проводиться демократическими средствами, а не посредством каких-либо военных инструментов, отметил Дюжаррик.

Накануне Халифа Хафтар объявил о выходе из Схиратского политического соглашения, результатом которого стало формирование базирующегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС). Хафтар заявил, что управление страной переходит к армии.