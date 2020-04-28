ООН поддержала законное правительство Ливии
Ливийское политическое соглашение остается единственным признанным международным сообществом. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя недавнее заявление главы так называемой ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
«Для нас ливийское политическое соглашение, институты, которые вытекали из этого соглашения, остаются единственными международно признанными рамками управления в Ливии. И это соответствует резолюциям Совета Безопасности», — сказал он в ходе брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать отказ Хафтара признавать ливийское политическое соглашение, подписанное в Схирате. По словам Дюжаррика, ООН сохранит эту позицию.
Как указал Дюжаррик, и.о. спецпредставителя генсека ООН и главы миссии ООН по поддержке в Ливии Стефани Турко Уильямс провела переговоры с главой Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем, главой парламента Акиля Салехом. Она выразила позицию о том, что любые политические изменения должны проводиться демократическими средствами, а не посредством каких-либо военных инструментов, отметил Дюжаррик.
Накануне Халифа Хафтар объявил о выходе из Схиратского политического соглашения, результатом которого стало формирование базирующегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС). Хафтар заявил, что управление страной переходит к армии.