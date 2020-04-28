Ильхам Алиев: «У нас было два варианта... Мы выбрали защиту жизни людей»

«Мы с самого начала стали принимать меры, основанные на реальной ситуации. Для нас было очень важно правильно оценить ситуацию... Этот вирус попал в Азербайджан извне, мы предприняли соответствующие шаги для его предотвращения и на основе договоренности и совместного решения с соседними государствами закрыли границы. Считаю, что мы приняли это решение своевременно и раньше аналогичных решений других стран и, таким образом, выиграли время». Как передает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время видеоконференции с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

«...Нашими основными целями стали выиграть время, подготовить систему здравоохранения, мобилизовать специалистов и врачей и правильно построить управление», - отметил глава государства.

«Затем мы стали свидетелями распространения вируса на территории страны и с марта приступили к осуществлению ограничительных мер. Мы находимся в постоянном контакте со Всемирной организацией здравоохранения, и эти контакты продолжаются. Мы обратились во Всемирную организацию здравоохранения для направления в страну специалистов с целью оценки ситуации, они сделали это, после чего выступили с заявлением о том, что Азербайджан принимает необходимые меры. В свою очередь они дали определенные рекомендации. Позже Всемирная организация здравоохранения распространила заявление, в котором привела Азербайджан как пример в области борьбы с коронавирусом», - сказал президент Ильхам Алиев.

Говоря о введении ограничительных мер в Азербайджане, глава государства отметил, что это решение «далось нелегко. Мы понимали, что возникнут неудобства для людей, будет нанесен большой удар по нашему экономическому развитию, при том, что показатели нынешнего года были весьма обнадеживающими. Но у нас было два варианта. Первый вариант – защита жизни и здоровья людей, а второй – приоритет спасения экономики. Поэтому с самого начала мы выбрали защиту жизни людей. Это цель всей проводимой нами работы, и мы полностью мобилизовали свои усилия в данном направлении. Мы провели более 120 тысяч тестов и по их количеству на душу населения занимаем одно из ведущих мест.

Мы создали дополнительные лаборатории, которых в настоящее время 18. Пациенты, инфицированные коронавирусом, проходят лечение в 22 государственных больницах, в том числе в недавно сданной в эксплуатацию современной больнице на 575 коек. В настоящее время на карантинном режиме находятся около 2 000 наших граждан, и эта цифра снижается. Это лица, прибывшие из-за рубежа, и те, кто находился в контакте с ними. Они размещены в 4-5-звездочных гостиницах и обеспечены условиями, отвечающими высоким стандартам.

Результат периодически ужесточаемых ограничительных мер был положительным, и вот уже две недели у нас наблюдается положительная динамика. То есть выздоровевших больше, чем инфицированных. Относительно низкий процент смертности свидетельствует о том, что работа ведется в позитивном направлении. Со вчерашнего дня мы приступили к смягчению ограничительных мер».