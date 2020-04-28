Пресс-секретарь Пашиняна: Саргсян «безнадежный пенсионер»

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Мане Геворгян в резкой форме ответила на заявление офиса экс-президента Сержа Саргсяна, назвав его при этом «безнадежным пенсионером». Соответствующую запись она сделала на своей странице в Facebook

Ранее офис Саргсяна распространил заявление в ответ на первый пост Геворкян, в котором рекомендовал ей заняться «прямыми эфирами» Пашиняна. В своей первой записи пресс-секретарь Пашиняна писала о незаконных «мафиозных схемах» в местной телекоммуникационной компании Ucom. Одним из незаконных акционеров компании Геворкян назвала именно Микаела Минасяна, зятя Саргсяна, пишет Sputnik Армения.



«Кому-кому, но Сержу Саргсяну хорошо знакомы «бессмысленные лайвы» моего руководителя. Благодаря им господин Саргсян оказался в положении безнадежного пенсионера», — написала Геворгян.

По ее словам, общество разочаровано только по причине того, что «Саргсян и его коррумпированное окружение пока находятся на свободе или в бегах».

Также пресс-секретарь сообщила, что Пашинян требует от правоохранителей раскрыть коррупционные схемы семьи Сержа Саргсяна.