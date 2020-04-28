Сума Чакрабарти: «Мы вложим в Азербайджан крупные инвестиции»

«В нынешнем году... мы... вложим в Азербайджан крупные инвестиции, что было бы правильно с точки зрения ответных мер на кризис и оживления экономики. При благоприятных условиях мы планируем в этом году вложить в Азербайджан инвестиции, превышающие 250 миллионов долларов». Как передает АзерТАдж, об этом в ходе видеоконференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти.

«Для вложения этих инвестиций нам потребуется суверенная и субсуверенная гарантия. Я попрошу моих коллег подробно рассказать об этом. Эти проекты охватывают в основном государственный сектор, сюда входят сферы энергетики, инфраструктуры и ИКТ. Сюда также входит коммерциализация некоторых государственных предприятий», - сказал Сума Чакрабарти.