Двойное убийство в Армении привело к массовым беспорядкам и самосуду
В армянском городе Гавар были убиты четыре человека. Как сообщают местные СМИ, сначала в результате перестрелки были убиты два человека. Двое нападавших скрылись на автомобиле, но попали в ДТП и были госпитализированы.
Из Еревана в Гавар были направлены многочисленные силы полиции, на месте находился также начальник полиции Армении Арман Саркисян. Больница была взята под контроль полиции, однако в медцентр ворвались родственники и друзья одного из убитых - следователя военной полиции - и совершили самосуд.
По данным газеты "Жоховурд", близкие одного из убитых ворвались в больницу Гавара, где осуществляли охрану представители полиции. Будучи вооруженными прутьями и ножами, они начали крушить мебель в больнице, затем, прорвав заслон полицейских, ворвались в палату, где лежали двое раненых.
"Они добрались до палаты, где лежали раненые, перерезали им горло, после чего ушли. Полиция не смогла им помешать", - отмечают местные СМИ.
В полиции пока не комментируют информацию об убийстве, совершенном в присутствии начальника полиции Армении и многочисленных полицейских. В пресс-службе полиции Армении сообщили журналистам, что возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц", "Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов".