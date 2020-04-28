Двойное убийство в Армении привело к массовым беспорядкам и самосуду

В армянском городе Гавар были убиты четыре человека. Как сообщают местные СМИ, сначала в результате перестрелки были убиты два человека. Двое нападавших скрылись на автомобиле, но попали в ДТП и были госпитализированы.

Из Еревана в Гавар были направлены многочисленные силы полиции, на месте находился также начальник полиции Армении Арман Саркисян. Больница была взята под контроль полиции, однако в медцентр ворвались родственники и друзья одного из убитых - следователя военной полиции - и совершили самосуд.