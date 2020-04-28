Ильхам Алиев: «В Азербайджане произошли большие перемены»

«В настоящее время одна из основных целей нашего экономического развития - уменьшение масштабов теневой экономики. В прошлом году мы добились хорошего прогресса», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время видеоконференции с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, передает АзерТАдж.

«В нынешнем году мы успешно продвигаемся в этом направлении. В Азербайджане произошли большие перемены. Произошли изменения в Администрации Президента, правительстве, парламенте, местных органах исполнительной власти. Они продолжаются», - отметил президент Ильхам Алиев.