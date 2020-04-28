Сегодняшняя статистика коронавируса: 3,1 миллиона зараженных

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона, на утро 28 апреля оно составляет 3 116 680. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Таким образом, прирост числа заболевших за сутки составил 75,1 тысячи человек. С начала пандемии число умерших выросло до 217 168. Еще свыше 928 тысяч пациентов выздоровели.

Наиболее пострадавшими от коронавируса стран остаются США — там число зараженных превысило 1 миллион человек (1,01 миллиона). Также в пятерке оказались Испания (232,1 тысячи), Италия (201,5 тысячи), Франция (169 тысяч) и Великобритания (162,3 тысячи). Германия вышла из топ-5 по случаям инфицирования (159,9 тысячи).