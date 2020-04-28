С 2017 года должности президента PdVSA и министра нефти совмещал генерал Национальной гвардии Мануэль Кеведо, но с середины февраля нефтяными делами занимались эль-Айссами и Чавес. По сути, сейчас Мадуро лишь закрепил их статус официально.

Забавно, что социалистическое руководство страны озаботилось нефтяной отраслью тогда, когда цены на этот товар обрушились до двадцатилетних минимумов. Кроме того, за время управления генералом Кеведо производство упало почти на 70%, нефтеперерабатывающие мощности разрушены, а собственных возможностей, ни кадровых, ни технических, для ремонта нет.

В условиях довольно жестких американских санкций Николасу Мадуро ничего не оставалось, как обратиться за помощью к такому же международному изгою – Ирану. Сейчас оттуда прибывают самолеты с оборудованием и специалистами. Изначально были расчеты на сотрудничество с Россией через «Роснефть», но ужесточение американских санкций вынудило российскую компанию выйти из сделок в Венесуэлой, по крайней мере, формально.

Страна, обладающая самыми высокими в мире разведанными запасами коммерческой нефти, почти утратила этот ресурс пополнения казны и сейчас намерена его каким-то образом возродить. Мадуро высокого мнения о способностях своего вице-премьера по экономике Тарека эль-Айссами, но тот находится, как и сам Мадуро, под американскими санкциями за организацию международного наркотрафика. Зато Асдрубаль Чавес формально чист, что некоторым образом выводит PdVSA из-под санкционного удара. Вопрос, надолго ли?

В начале весны США предложили ввиду эпидемии уладить внутренний политический кризис в Венесуэле путем создания чрезвычайного правительства, которое бы поддержали как представители оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо, которого Национальная ассамблея объявила президентом, так и Николас Мадуро, законность избрания которого ни оппозиция, ни США не признают. Мадуро отказался. Тогда Дональд Трамп объявил о масштабной войне с наркоторговлей в Западном полушарии, Мадуро и 14 человек из его окружения были обвинены в причастности к ней. За информацию, которая может привести к его поимке, генеральным прокурором США объявлена награда в 15 миллионов, прочих причастных, включая Тарека эль-Ассами, 10 миллионов долларов.